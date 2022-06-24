İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sessizliğini bozdu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
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İlk çocuğu Karan'ı 2019 yılında kucağına alan Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Birlikte görüntülenen oyuncu çift, hamilelik iddiasını doğrulayarak "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız" dedi.
9 sene önce rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları Karan ise 2019 yılında dünyaya geldi. 35 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen'in şimdilerde ikinci kez hamile olduğu ortaya çıktı.
"BİZ DE YENİ ÖĞRENDİK, KARAN'A BİLE SÖYLEYEMEDİK"
Habertürk'te yer alan habere göre, ikinci kez bebek heyecanı yaşayan çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Çok mutlu olduklarını belirten çift, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım. Kapalı yola girdim farkında olmadan. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" dedi.