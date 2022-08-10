İki Günlük Tatilde İki Şarkılık Sürpriz

Oyuncu Renan Bilek, kısa bir tatil için gittiği Kıbrıs'ta sahneye çıkınca yoğun ilgi gördü.

Oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Renan Bilek, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Skull King Casino'da Cihan Çobanoğlu'nun konserine gitti. Çobanoğlu tarafından sahneye davet edilen Bilek, 'Islak Islak' ve 'İspanyol Meyhanesi' şarkılarını seslendirdi.

Sahne performansıyla davetlilerden büyük ilgi gören Renan Bilek "Sinema filmi ve dizi çekimlerinden fırsat bulup uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı ziyarete geldim. Kıbrıs'ta çok sevilen Cihan kardeşimin sahne daveti de bana sürpriz oldu. İki gün deşarj olmak için geldiğim tatilde şarkı bile söyledim. İlginize teşekkür ederim" diye konuştu.