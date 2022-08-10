Haber : İki Günlük Tatilde İki Şarkılık Sürpriz - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki Günlük Tatilde İki Şarkılık Sürpriz

 - Güncelleme:
İki Günlük Tatilde İki Şarkılık Sürpriz

Oyuncu Renan Bilek, kısa bir tatil için gittiği Kıbrıs'ta sahneye çıkınca yoğun ilgi gördü.

Oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kimliğiyle de bilinen Renan Bilek, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Skull King Casino'da Cihan Çobanoğlu'nun konserine gitti. Çobanoğlu tarafından sahneye davet edilen Bilek, 'Islak Islak' ve 'İspanyol Meyhanesi' şarkılarını seslendirdi.

Sahne performansıyla davetlilerden büyük ilgi gören Renan Bilek "Sinema filmi ve dizi çekimlerinden fırsat bulup uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı ziyarete geldim. Kıbrıs'ta çok sevilen Cihan kardeşimin sahne daveti de bana sürpriz oldu. İki gün deşarj olmak için geldiğim tatilde şarkı bile söyledim. İlginize teşekkür ederim" diye konuştu.

Snob Magazin / Magazin

Renan Bilek Kıbrıs Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title