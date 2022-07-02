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İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı - Magazin
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İHA muhabirinin mutlu günü

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mehmet Buldu, İznik'te görkemli bir törenle dünya evine girdi.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mehmet Buldu, İznik'te görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Zeliha Demir ve Mehmet Buldu'nun nikah törenine; Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İznik Kaymakamı Recai Karal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Ahmet Bayhan, İş adamı İbrahim Sayın, İznik İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İznik İlçe Jandarma Komutanı Tuncay Doğan, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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İhlas Haber Ajansı / Magazin

İhlas Haber Ajansı Kağan Mehmet Usta Bursa İznik Magazin Haberler

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