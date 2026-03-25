İfadesinde "Boğuştuk" diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt

Ümraniye’de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, emniyetteki ifadesinde "Boğuşma esnasında silah bir anda patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim" dedi. Ancak olay anına ilişkin yayınlanan sesli kayıtlar, Kadayıfçıoğlu'nun araca yaklaşır yaklaşmaz 4 saniye içinde ateş açtığını ve arbede yaşanmadığını ortaya çıkardı.

Ümraniye’de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltına ilişkin aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

"BOĞUŞMA ESNASINDA SİLAH PATLADI" DEMİŞTİ 

Katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, emniyetteki ifadesinde "Boğuşma esnasında silah bir anda patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim. Olayın şokuyla bir an önce oradan ayrılmak istedim. İçinde bulunduğum şok halinden dolayı kendi aracımı kullanamayacağımı düşündüğüm için geldiğim araca değil de diğer araca geçtim" diyerek kendini savundu. 

KADAYIFÇIOĞLU'NU YALANLAYAN KAYIT 

Ancak Emrullah Erdinç'in yayınladığı sesli görüntüler Kadayıfçıoğlu'nun "boğuştuk" şeklindeki ifadesini yalanladı. Kayıtlarda, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araca yaklaşır yaklaşmaz 4 saniye içinde ateş açtığı ve arbede yaşanmadığı ortaya çıktı.

"ALAATTİN ARAÇTAN İNİP ATEŞ ETTİ"

Öte yandan; cinayeti azmettirmek suçlamasıyla tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu da ifadesinde olay anını anlattı. Kimseyi azmettirmediğini savunan Kalaycıoğlu, "Olay yerine Canbay'ın köpeğini vermeye gittik. Orada Canbay'ı araçta görünce Alaattin araçtan indi ve diğer araca doğru ateş etti. Sonra araca binip ayrıldık. Ben yol üzerinde arabadan indim" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

