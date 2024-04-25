İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikizlerinden biri tekrar operasyonda!

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, 22 Ocak'ta ikiz bebeklerine kavuşmuştu. İkizlerden birinin adı İbrahim Ayel diğerininki ise Sinan Emir olmuştu.

"AYEL'İN KALP SORUNUNU BİLİYORDUK"

Ancak bebeklerden İbrahim Ayel'in kalbinde sorun olduğu ve operasyon geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel'in bir operasyon daha geçireceğini duyurdu.

Şefkatli, "Evet dün bu konuyu konuşamadık. Ayel'i dün doktoru çok iyi gördü. Bu ay sonu operasyonu var. Bu bir süreç ve her şey güzel gidecek inşallah ayrıca iyi ki varsınız" demişti.

DUA İSTEDİ

Yasemin Şevkatli Tatlıses, son paylaşımında oğlu Ayel'in bir kez daha operasyona girdiğini duyurdu.

Ünlü çift takipçilerinden dua istedi. Yasemin Şefkatli "Ayelikomuz operasyonda. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?" dedi.