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İddialı dizilerle er meydanında savaşamadı reyting kurbanı dizi final veriyor

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Güçlü oyuncu kadrosuyla adından sezona büyük bir beklentiyle başlayan Kötü Kan dizisi reyting kurbanı oldu. Dizinin 6. bölümde final yapacağı duyuruldu.

NTC Medya'nın NOW için çektiği ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Kötü Kan" dizisi, cuma akşamları yaşanan büyük rekabete dayanamayarak final kararı aldı. İzleyicilerin beğenisini toplayan dizi, 6. bölümüyle ekrana veda edecek.

GÜÇLÜ RAKİPLERİNİN KARŞISINDA DURAMADI

Bu hafta dizi dünyasında peş peşe gelen final haberleri dedikkat çekti. ATV'nin "Kör Nokta" ve Kanal D'nin "Taş, Kağıt Makas" dizilerinin ardından, dün 5. bölümü yayınlanan "Kötü Kan" dizisi de final kararı aldı. 6. bölümde veda edecek olan dizi, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Kara Ağaç Destanı ve Arka Sokaklar gibi güçlü yapımlarla rekabet ediyordu.

KÖTÜ KAN'IN YERİNİ GİZLİ BAHÇE ALACAK

Kötü Kan'ın finalinin ardından, dizinin yerine Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrolünde yer aldığı TMC Film imzalı "Gizli Bahçe" dizisi 18 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni projeye olan ilgi şimdiden merakla bekleniyor.

İddialı dizilerle er meydanında savaşamadı reyting kurbanı dizi final veriyor
Haberler.com / Hatice Aksu - Magazin

Kızılcık Şerbeti Afra Saraçoğlu Arka Sokaklar Damla Sönmez Yalı Çapkını Televizyon Magazin Dizi

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