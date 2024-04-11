DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten torununa "Nankör kedili" gönderme.

Geçtiğimiz günlerde kendisine maaş ödemesi yapmadığı için alacak davası açan torunu Burak Baran Karakeçili'ye göndermeler de bulundu. Oğlu Ahmet Tatlıses ve torunu Mert Tatlıses ile yaşadığı davalara diğer bir torunu da eklenince ünlü türkücü sessizliğini bozdu.

Tatlıses 'Kedi nankör, tilki kurnaz, karga kindar,y ılan sinsi insan hepsi. Yalan mı kardeşim. İnsanoğlunun çoğunda gördüm bunları " diyerek kendisine dava açan torununa göndermede bulundu.