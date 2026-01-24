İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Haberler

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in, Aydın'da şehir hastanesinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar dikkat çekti. Tatlıses'in tekerlekli sandalyede beklediği görüldü.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Aydın Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenine katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE ERDOĞAN'I BEKLEDİ

Törende tekerlekli sandalyede olduğu görülen Tatlıses, protokol alanında Cumhurbaşkanı'nın gelmesini bekledi. Sanatçının sağlık durumuna rağmen törene katılması, izleyiciler ve hayranları tarafından büyük bir vefa örneği olarak değerlendirildi.

