DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses hastaneye kaldırıldı.

Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündeme gelen Ahmet Tatlıses hastane odasından fotoğraf paylaştı. Tatlıses "Genelde ömrümün yarısında bayramlarda yeni yılda bir ufak hastalanırım. Bu seferde şaşırmadı beni. Rabbim zorda darda hastalıkta olanların yardımcısı olsun. İnşallah hastalıklar geldi geçti olsun" dedi. Tatlıses'in bayram boyunca hastanede kontrol altında tedavisinin devam edeceği öğrenildi.RİSKLİ BİR AMELİYAT OLMUŞTU

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu .Riskli operasyon 6 saat sürmüş Tatlıses'in tedavisi sonrasında devam etmişti.