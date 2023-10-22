İbrahim Selim, Kelime Oyunu'na Yeni Bir Soluk Getiriyor

Türk televizyonlarında kendine özel bir yer edinen ve çok sevilen yarışma Kelime Oyunu, yeni sezonda İbrahim Selim ile farklı bir sunumla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Türk televizyonlarında kendine özel bir yer edinen ve çok sevilen yarışma Kelime Oyunu, yeni sezonda büyük bir yeniliğe imza atarak taptaze bir sunumla İbrahim Selim'le merhaba diyor.

Doğallığı, hali, tavrı ve tarzıyla beğeni toplayan oyuncu ve sıra dışı program sunucusu İbrahim Selim, eğlenceli sunumuyla Kelime Oyunu'na farklı bir soluk getirecek.

Kelime Oyunu ile ekrana dönmeye hazırlanan İbrahim Selim yeni heyecanını şu sözlerle anlattı: "Kelime Oyunu, yıllardır ekranın kıymetli işleri arasında yer alıyordu. Bu işi bu sezon itibariyle devralmak benim için de ayrı bir heyecan. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz birlikte" dedi.