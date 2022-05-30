İbrahim Selim'in programında neler oldu? "Hasan Can Kaya'nın tavırları yüzünden program iptal edildi" iddiasına yalanlama
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Hasan Can Kaya'nın konuk olduğu İbrahim Selim ile Bu Gece programı iptal edildi. Programın yapım ekibi, Selim'in Kaya'nın format dışı hareketlerinden rahatsız olduğu iddiasıyla bölümün iptal edildiğini iddiasını yalanladı.
Uzun yıllardır yaptığı Konuşanlar programıyla ünlenen Hasan Can Kaya, YouTube kanalında yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Ancak Kaya'nın yer aldığı bölüm iptal edildi.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Kaya, çekim esnasında format dışı davranışlarda bulundu, sunucu İbrahim Selim'in de bu durumdan rahatsız olduğu için bölümü iptal etti. Yeni bölümde Kaya'nın yerine farklı bir konuğu gören birçok sosyal medya kullanıcısı "Hasan Can'ın olduğu bölüm neden yayınlanmıyor?" diyerek tepki gösterdi.
TEKNİK SEBEPTEN DOLAYI İPTAL EDİLDİ
Programın yapım ekibi, magazin gündemine bomba gibi düşen iddiayı yalanlayarak yayın iptalinin teknik bir sorundan kaynaklandığını söylüyor.