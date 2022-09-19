Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Çelikkol'un Sosyetik Aşkı

Magazin Haberleri

İbrahim Çelikkol'un Sosyetik Aşkı

Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte.

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Herkes İbrahim Çelikkol'un Birce Akakay ile aşk yaşadığını düşünse de, ben işin gerçeğini öğrendim! Her zamanki gibi gerçeği benden öğrenin. Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan başarılı oyuncu, Birce Akalay'la değil, onun yakın arkadaşı Natali Yarcan ile birlikte. İkisinin ortak arkadaşı, Simurg Inn'in sahibi Dilara Karabay'ın mekanında tanışan çift, yaklaşık bir aydır birlikteymiş.

Sosyetenin sevilen isimlerinden olan Natali Yarcan, ünlü bir yemek kitapları yazarı ve TV programcısı. Birkaç yıl önce eşinden boşanan Yarcan'ın bir çocuğu var. Hayat görüşleri ve tarzları birbirleriyle uyuyan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Başarılı oyuncu bilindiği gibi tam bir doğa tutkunu. Natali Yarcan'la da aynı tutkuyu paylaşıyorlarmış… Ben de çifte mutluluklar diliyorum…

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

İbrahim Çelikkol Birce Akalay Mihre Mutlu Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title