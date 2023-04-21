İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'a canlı yayında soruldu: Seçimi kim kazanır?

Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç, Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Programda "Seçimi kim kazanır?" diye sorulurken, iki isimde dikkat çeken bir yanıt verdi.

14 Mayıs'a sayılı günler kala Türkiye'nin 1 numaralı gündemi seçim. Neredeyse her yerde seçimi kimin kazanacağı konuşuluyor.

"SEÇİMİ KİM KAZANIR?"

tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olan İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'a da seçimlerle ilgili bir soru yöneltildi. Programın sunucusu Candaş Tolga Işık, iki isme "Seçimi kim kazanır?" diye sordu

"TOPLUMU ÇATIŞMADAN ÇIKARACAK BİRİ KAZANMALI"

İbrahim Büyükak, "Valla çok gergin bir atmosfer. Umuyorum bu gerginlik seviyesi daha fazla artmaz. Bence sağduyulu, toplumu bu çatışmadan çıkaracak, barışçıl, hukukun ve eğitimin üstünlüğünü savunan birinin kazanmasını istiyorum, bu kutuplaşmanın bir an evvel bitmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

"HERKES ÇOK AGRESİF, ÇOK SİNİRLİ"

Oğuzhan Koç ise, "Aynı fikirdeyiz aslında. Çünkü güzel bir ülke bunlarla oluşur. Çok kutuplaşma var. Yani artık sokak röportajındaki böyle birbirini hiç tanımadan geçen iki insan da kavga etmesin sadece fikrini söylediği için. Herkes çok agresif, herkes çok sinirli." yanıtını verdi.