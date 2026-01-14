İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Haberler

Kurtlar Vadisi'nde "Cerrahpaşalılar'ın ablası" rolüyle tanınan Şıvga Gerez'in, İbo Show'da Asena'dan önceki dansöz olduğu ortaya çıktı. Gerez'in programdaki eski görüntüleri yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada "Bu kadın o kadın mı?" ve "Çok büyük hayal kırıklığı" gibi yorumlar yapıldı.

Bir döneme damga vuran Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalılar'ın ablası' rolünü canlandıran Şıvga Gerez, İbo Show'un Asena'dan önceki dansözü olduğu ortaya çıktı.

Şıvga Gerez'in İbo Show'daki görüntüleri yeniden gündem oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili "Bu kadın o kadın mı?", "Keşke Kurtlar Vadisi'ndeki haliyle kalsaydı aklımda", "Çok büyük hayal kırıklığı" şeklinde yorumlar yapıldı.

