İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bir döneme damga vuran Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalılar'ın ablası' rolünü canlandıran Şıvga Gerez, İbo Show'un Asena'dan önceki dansözü olduğu ortaya çıktı.

"ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Şıvga Gerez'in İbo Show'daki görüntüleri yeniden gündem oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili "Bu kadın o kadın mı?", "Keşke Kurtlar Vadisi'ndeki haliyle kalsaydı aklımda", "Çok büyük hayal kırıklığı" şeklinde yorumlar yapıldı.