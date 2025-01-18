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Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti

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Pek çok başarılı yapımda yer alan ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal, annesi Aysel Danyal'ın acı haberiyle sarsıldı. Danyal, annesinin ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

Son olarak Yargı dizisinde Metin Kaya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal, annesi Aysel Danyal'ın vefatıyla sarsıldı. Danyal, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

'Ferhunde Hanımlar, 'Kurşun Yarası', 'Çemberimde Gül Oya', 'Hatırla Sevgili', 'Vatanım Sensin', 'Yargı' gibi çok sayıda yapımda yer alan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, annesi Aysel Danyal'ın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Acı haberi 'Annem Aysel Danyal'ı sonsuzluğu uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi'nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir' notuyla paylaşan ünlü oyuncuya sanat dünyasından ve sevenlerinden taziye mesajları geldi.

ACI HABERİ EŞİ PAYLAŞTI

Hüseyin Avni Danyal'ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal, acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Danyal, kayınvalidesi Aysel Danyal ile bir fotoğrafı 'Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim' mesajıyla paylaştı.

Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti

Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü!
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrullah Aslan:

Kurtlar Vadisi yazmayı unutmuşsunuz YALÇIN BULUT.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah rahmet eylesin inşallah

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hayatın olağan akışı yaşlılar gider biraz daha gençleri kalır bu böyle devir daim eder gençler pek anlamaz çünki çoğunun etrafındakiler genellikle sağdır fakat zaman ilerledikçe,yaşlandıkça etrafının patır patır döküldüğüne şahit olur artık o yaştan sonra ibret alırmı bilmem kul millet yetim hakkı yiyen devletin milletin malını çalan çırpan eşe dosta yandaşa cemaat ve vakıflara peşkeş çekenlere üç beş kuruş için bu iki günlük dünyada haramilereşeytana uyup trollük yaparlarmı bilmem

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