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Hülya Avşar yatak itirafıyla şaşırttı

Hülya Avşar yatak itirafıyla şaşırttı
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Hülya Avşar, Youtube programında hayranlarından gelen sorulara birbirinden çarpıcı yanıtlar verdi. Avşar, "En son ne zaman birisiyle uyudunuz?" sorusuna ise verdiği cevapla şaşırttı.

Hülya Avşar, ünlü isimleri konuk ettiği YouTube programında bu kez hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Son dönemde konuklarına yönelttiği sorularla sıkça eleştirilen Avşar, gelen cesur sorulara açıkça cevap verdi.

Programda, hayranlarından biri "En son ne zaman birisiyle beraber uyudunuz?" diye sordu. Avşar, soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. "Milattan önce, acaba o biri hatırlıyorsa ona bir sorabilir miyiz?" diyen Avşar, "Burada telefon jokerimi kullanabilir miyim en son ben kimle ne zaman diye... Bu şaka değil yani gerçekten epey bir zamandır" ifadelerini kullandı. Hülya Avşar devamında ise "10 sene oldu herhalde, 10 küsür sene" dedi.

"EVLENMEM İÇİN SEBEP YOK"

Hülya Avşar ayrıca evlilik sorusuna "Bir daha evlenmem için sebep yok. Çocuğum da var. Ne için evlenebilirim? Yatakta her gün biriyle yatmak için mi? O da çok konforlu bir şey değil. Ben evli olsaydım yatakları ayırmıştım. O kadar özgürüm ki hayatta evlenmem normal değil. Bu konuşmalarımın farkındayım ama flört bile zor geliyor" cevabıyla da sosyal medyada çok konuşuldu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDvran 360:

Doğru söylemiş ilk çağlardan bu güne full skiyorlar

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