Haberler

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve YouTube programına katılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

  • Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılama iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
  • Suç duyurusunda, Merve Taşkın'ın Hülya Avşar'ın YouTube programında fuhuşu kolay para kazanma yolu olarak özendirdiği ve Hülya Avşar'ın bunu desteklediği iddia edildi.
  • Merve Taşkın'ın daha önce Sevgililer Günü'nde 400 bin TL karşılığında eşlik teklifi nedeniyle açılan dava, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak ertelendi.

Sosyal medya ve televizyon dünyasının gündem isimlerinden Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İddialar, fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeleri kapsıyor.

YOUTUBE PROGRAMI TARTIŞMA YARATTI

Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda YouTube kanalında yayınlanan programına sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ı davet etmişti. Programda Taşkın'ın sözlerinin tepki topladığı ileri sürüldü. T24'te yer alan habere göre suç duyurusunda, Taşkın'ın program sırasında "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu", "lüks bir yaşam standardı sağladığı" ve "bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu yönünde algı oluşturacak diyaloglar kurduğu" iddia edildi. Duyuruda ayrıca, Hülya Avşar'ın Taşkın'ı övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklediği belirtilerek, söz konusu videoya erişim engeli getirilmesi talep edildi.

MERVE TAŞKIN'IN DAHA ÖNCEKİ DAVA SÜRECİ

Merve Taşkın, daha önce 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı. Mizah amaçlı olduğunu belirttiği paylaşımda, Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecek olanlara 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğini yazmıştı. Paylaşım sonrası çok sayıda vatandaşın CİMER'e şikayette bulunmasıyla emniyet birimleri soruşturma başlatmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınmış olması ve dosyadaki mevcut durumu değerlendirerek, konutu terk etmeme ve yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Dava, eksik belgelerin tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Kuduzdan ölen Hasan'ın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı

Kuduzdan ölen Hasan'ın son görüntüleri dehşete düşürdü
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKim kimee:

ulkede sadece zaten vatanadas tepki gosterince kamu kurumlari devreye giriyor, 1 yildir neredeydiniz. izlemeyen kalmadi kepazeliginizi coluk cocuk. bu varliklar ne adi ne sifati bilinmemeli ancak toplum o zmn insan olma yolunda bir adim one cikar

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Mohamed:

Yatırım, kazancı en üst düzeye çıkarmak ve riskleri en aza indirmekle ilgilidir. Nelson'ın platformu ve stratejisi sayesinde sürekli kâr elde ettim. Sadece bu ay, yatırımımla 416.000 dolar kazandım. Rehberlik için Telegram'da "Nildatrading" adresinden kendisine ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısener güngör:

Hülya avsar kızcagıza orospulugu ögretiyor belli yalnız billimiyorki kız artık kaşar olmuş bence kızımız merve amerikaya gitmeli orospulugunu orda yapmalı orda özgürlügün dibine kadar vuracaktır belki kendinede vururlar .!

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Haber doğruysa Alın bunları FUHUŞTURUCUDAN içeri

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

laik ülkeyiz kardeş akşam emniyet sabah serbest aynı işe devam

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıahmetpasa17:

At birini tut birini

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

atsanda tutsanda değeri beş para etmeyen sıradan birileri

yanıt3
yanıt0
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı

Ölü zannedilen kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
CHP'den Özel'e bir mektup daha! 4 önerileri var

İsyan bayrağını çektiler! CHP'den Özgür Özel'e bir mektup daha
Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti

Türkiye'nin 2 dev tekstil markası iflas etti
Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Osimhen, Fenerbahçe derbisine yetişecek mi?

Milyonların beklediği soru yanıt buldu? Fener derbisine yetişecek mi?
Ölü zannedilen yaşlı kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı

Ölü zannedilen kadın krematoryuma gönderilmek üzereyken canlandı
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı

Milli yıldızımızın kabusu yaşadığı an: Liderliğe giden takım 4. oldu
Süper Lig devinin ilk kupası satışa çıkıyor

Bu kupa satışa çıkıyor
Milli boksör zafer kemerini Sedat Peker'e hediye etti

Zafer kemerini Peker'e hediye etti
Pakistan'da karargaha saldırı düzenlendi

Ülke şokta! Jandarma karakoluna intihar saldırısı
Türk Hava Yolları, Venezuela uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldı

Gerilim tırmanıyor! THY o ülkeye uçuşları resmen askıya aldı
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı

İstanbul Valiliği'nden yeni genelge! Resmen yasaklandı
'Pes' dedirten hırsızlık! Pamuk Prenses'in cücelerini çaldılar

"Pes" dedirten olay! Pamuk Prenses'in dört cücesi kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.