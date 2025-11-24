Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında suç duyurusu

Sosyal medya ve televizyon dünyasının gündem isimlerinden Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İddialar, fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeleri kapsıyor.

YOUTUBE PROGRAMI TARTIŞMA YARATTI

Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda YouTube kanalında yayınlanan programına sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ı davet etmişti. Programda Taşkın'ın sözlerinin tepki topladığı ileri sürüldü. T24'te yer alan habere göre suç duyurusunda, Taşkın'ın program sırasında "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu", "lüks bir yaşam standardı sağladığı" ve "bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu yönünde algı oluşturacak diyaloglar kurduğu" iddia edildi. Duyuruda ayrıca, Hülya Avşar'ın Taşkın'ı övücü, imrendirici ve normalleştirici ifadelerle desteklediği belirtilerek, söz konusu videoya erişim engeli getirilmesi talep edildi.

MERVE TAŞKIN'IN DAHA ÖNCEKİ DAVA SÜRECİ

Merve Taşkın, daha önce 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı bir paylaşım nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı. Mizah amaçlı olduğunu belirttiği paylaşımda, Sevgililer Günü'nü yalnız geçirecek olanlara 400 bin TL karşılığında eşlik edebileceğini yazmıştı. Paylaşım sonrası çok sayıda vatandaşın CİMER'e şikayette bulunmasıyla emniyet birimleri soruşturma başlatmıştı.

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının alınmış olması ve dosyadaki mevcut durumu değerlendirerek, konutu terk etmeme ve yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerini kaldırdı. Dava, eksik belgelerin tamamlanması amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.