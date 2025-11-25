'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

Sosyal medya ve televizyon dünyasının gündem isimlerinden Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İddialar, fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeleri kapsıyor.

Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda YouTube kanalında yayınlanan programına sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ı davet etmişti. Programda Taşkın'ın sözlerinin tepki topladığı ileri sürüldü.

Videonun toplum zararına içerik barındırdığı belirtilerek erişim engeli talep edilen dilekçede, "Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum şüpheli Hülya Avşar tarafından normalleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

HÜLYA AVŞAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

62 yaşındaki Avşar, konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Konu hakkında Instagram'dan mesaj yayımlayan ünlü isim, 'Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın'ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür" dedi.