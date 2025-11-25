Haberler

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Güncelleme:
Şarkıcı Hülya Avşar ile programında konuk ettiği fenomen Merve Taşkın hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla savcılığa başvuruldu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Avşar, "O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür" dedi.

  • Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılama iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
  • Hülya Avşar, YouTube kanalında Merve Taşkın'ın mesleğini özendirdiği iddialarını reddettiğini açıkladı.
  • Hülya Avşar, YouTube yayınındaki amacının sosyal medyanın gençler üzerindeki tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

Sosyal medya ve televizyon dünyasının gündem isimlerinden Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. İddialar, fuhşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamaya yönelik ifadeleri kapsıyor.

Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda YouTube kanalında yayınlanan programına sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ı davet etmişti. Programda Taşkın'ın sözlerinin tepki topladığı ileri sürüldü.

Videonun toplum zararına içerik barındırdığı belirtilerek erişim engeli talep edilen dilekçede, "Milyonlarca kişinin erişimine açık olan bu yayında, şüpheli Merve Taşkın'ın fuhuş faaliyeti kapsamında değerlendirilen bir yaşam tarzı sürdüğü ima edilmiş ve bu durum şüpheli Hülya Avşar tarafından normalleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Hülya Avşar ve Merve Taşkın'a 'Müstehcenlik' suçlaması! İlk açıklama geldi

HÜLYA AVŞAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

62 yaşındaki Avşar, konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Konu hakkında Instagram'dan mesaj yayımlayan ünlü isim, 'Yaklaşık bir sene önce YouTube kanalımda konuk aldığım Merve Taşkın'ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum. O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı. Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim şey teşekkürdür" dedi.

Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Canlı anlatım: Goller üst üste kaçıyor

Neler kaçıyor neler
Yorumlar (22)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Dünya yapay zekayla ilgileniyor, bizlerde geri zekalılarla.

Yorum Beğen465
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

el gider erdirneye (avrupa) bunlar gider mersine (asya)

yanıt39
yanıt26
Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Bu lanetlirin haberini yapmak mecburiyetindemisiniz

yanıt34
yanıt2
Haber Yorumlarıreşit bağcı:

Asla kabul etme biriniz boklu biriniz suduklu yazıklar olsun bu ülkeye sanat adına hiçbir şey yapmadan ünlü sanatçı oldunuz lüks yaşadınız yaşıyorsunuz gerçek sanatçılar yokluk perişan içinde yaşıyor ellerine terki diyar içinde çekip gittiler

Yorum Beğen253
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Niye bu kadar dar kafalısınız

yanıt7
yanıt122
Haber YorumlarıKartal Bey:

Haberler com fuhsa diye yazılmaz fuhuşa diye yazılır 2 gündür yazım hatası ilkokul mezunusun herhalde

yanıt17
yanıt3
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Buna pirim yaptıran halka yazıklar olsun

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Uçakta panik: Gizemli koku rotayı değiştirdi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Havalimanına iner inmez can havliyle uçağı terk ettiler
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
