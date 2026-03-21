Hülya Avşar'ın çocukları için beşik isteyen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Hülya Avşar'ın İstanbul sokaklarında bir vatandaşla girdiği diyalog sosyal medyada gündem oldu.

"HİÇBİR ŞEYİN YOKSA NİYE EVLENİYORSUN?"

Aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir vatandaşın, çocukları için kendisinden beşik yardımı istemesi üzerine Avşar, beklenmedik bir tepki verdi.

Vatandaşın yardım talebine, "Hiçbir şeyin yoksa niye evleniyorsun?" yanıtını veren ünlü sanatçı, sorusunun ardından aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Avşar'ın bu sert çıkışı, sosyal medya kullanıcılarını "gerçekçi bir yaklaşım" ve "üslup hatası" olarak ikiye böldü.

