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Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

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Hülya Avşar, bir mekan çıkışında ikiz bebekleri olan ve beşik isteyen bir kişiye "Hiçbir şeyin yoksa niye evleniyorsun?" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medyada tartışma yarattı; kimileri sanatçıyı kibirli bulduğunu ifade ederken, kimileri ise "Yerden göğe kadar haklı" yorumunu yaptı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bir mekan çıkışında kendisine yaklaşan bir kişinin talebiyle gündeme geldi. İkiz bebekleri olduğunu belirten bir kişi, Avşar'a beşik alması için yardım talebinde bulundu.

"HİÇBİR ŞEYİN YOKSA NİYE EVLENİYORSUN?"

Avşar kızı, yardım talebinde bulunan kişiye "Hiçbir şeyin yoksa niye evleniyorsun?" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim, sanatçının sözlerini sert bir dille eleştirerek, "Her zamanki gibi yüzünden kibir ve nefret akıyor" derken, bazı kullanıcılar ise Avşar'a destek çıkarak, "Doğru söylemiş. İnsan önce kendi sorumluluğunu alabilmeli" şeklinde görüş bildirdi.

Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (24)

Haber YorumlarıMuhammet DENİZ:

Hülya doğarken babası çokmu zengindi acaba? Mülkün sahibi Allah dır.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

hülya avşar çok haklı ama alacağı yok keşke bu sözleri onun yerine ülkeyi yönetenler cesaret edip söylese ama işlerine gelmez çünki onlar i asgari ücretle zenginlere eşek gibi çalışacak çocuklar yapıp yetiştirmenizi istiyorlar insanlar yaşadıkları sürece her şeyin hesabını muhasebesini yapamıyor bazılarımız bizim birisine oy verdiğimiz gibi yaptıktan sonra pişman oluyor ama iş işten, atı alan üsküdarı geçmiş oluyor

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Haber Yorumlarıyusuf ayan:

doğru söylüyor gelecek yok bir şey yok aileler Allah verir ahlaklı olsun mantığında kardeşim karşılıksız fayda cennette Adem aleyhi selam meyveyi yediğinden beri insan rızkını çalışarak kazanacak diye buyurmuş Allah cennet için bile çalışman gerekli söylemesi kolay ihtiyacım var

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Haber YorumlarıHalit:

dilenenlerin hepsi yalancı sahtekardır hepsi yüzsüz parazit gibi çalışmadan geçiniyorlar

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Haber YorumlarıHeisenberg:

insanlar rızık allahtandır lafını çalışmadan emik harcamadan dilenerek kazanılan birşey olarak alğıladıkları için normaldir

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

buna dilencilik denir. rızkı allah verir. kimseye güvenerek ne evleneceksin ne doğuracaksın nede harcama yapacaksın. nafakanı kazanmadan ortaya çıkmayacaksın hülya hn bu konuda haklı

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Haber YorumlarıBükücü:

Para yanlış kişilerin ellerinde !!!

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Haber YorumlarıEkSeS:

Yerden göğe kadar haklı ve bunuda ben herkes icin söylüyorum ! Bakamayacagin cocugu yapmayacaksin.. hülya, fulya, falan veya fistan bakar diye güvenmedin ya , kendine güvendin .. ozaman kimse yardim etmiyorsa , basinin caresine de bakacaksin. Veliye degil de o bebege aciyip yardim ederim o baska. O da mama veya kiyafet vs. olur !

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Haber YorumlarıGenco:

Niye evleniyorsun mu ? İnsanlar fakir diye hiç aşık olmasın, sevmesin, evlenmesin, çocuğu olmasın, kökü kurusun, hepten evi yıkılsın ve hayata dair hiçbir umudu da kalmasın öyle mi ? Karşındakinin niyetinin ne olduğu bilemezsin, yardım edersin veya etmezsin buna bir şey diyemem fakat insanların umudunu böyle sözlerle de yıkamazsın…Çünkü dünya sadece siz zenginler için dönmüyor, buna hakkınız yok, böyle bir söz haddiniz de değil, size tenezzül eden kul, kulunuz da değil…

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Haber YorumlarıSnr:

Kadin haklı.en az 3 çocuk demekle sorunlar cozulmuyor.bebek demek tamam evlat demek ama aynı zamanda masraf demek.altindan kalkamiyacaksan,sürekli uremenin bi mantığı yok.en az 3 çocuk diyenlerden istesenize besigi

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