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Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

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Hülya Avşar, bir mekan çıkışında ikiz bebekleri olan ve beşik isteyen bir kişiye "Hiçbir şeyin yoksa niye evleniyorsun?" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medyada tartışma yarattı; kimileri sanatçıyı kibirli bulduğunu ifade ederken, kimileri ise "Yerden göğe kadar haklı" yorumunu yaptı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bir mekan çıkışında kendisine yaklaşan bir kişinin talebiyle gündeme geldi. İkiz bebekleri olduğunu belirten bir kişi, Avşar'a beşik alması için yardım talebinde bulundu.

"HİÇBİR ŞEYİN YOKSA NİYE EVLENİYORSUN?"

Avşar kızı, yardım talebinde bulunan kişiye "Hiçbir şeyin yoksa niye evleniyorsun?" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim, sanatçının sözlerini sert bir dille eleştirerek, "Her zamanki gibi yüzünden kibir ve nefret akıyor" derken, bazı kullanıcılar ise Avşar'a destek çıkarak, "Doğru söylemiş. İnsan önce kendi sorumluluğunu alabilmeli" şeklinde görüş bildirdi.

Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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