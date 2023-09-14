Hülya Avşar Hastanede Maske ve Bere ile Görüntülendi

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, tanınmamak için maske ve bere takarak Edremit Devlet Hastanesi'ne gitti. Avşar'ın bir tanıdığını ziyaret ettiği iddia edildi.

Tanınmamak için maske ve bere takan Hülya Avşar hastanede görüntülendi

BALIKESİR - Ayvalık'ta zeytin kırma paylaşımı ile gündeme gelen Hülya Avşar bugün Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülendi.

Hastane içinde tanınmamak için maske takıp bere giydiği dikkat çeken Avşar kızı geçmiş olsun diyen vatandaşa merhaba dedi. Avşar'ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını isterken, Avşar'ın birinci katta bulunan genel cerrahi göğüs cerrahi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği iddia edildi.