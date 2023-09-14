Hülya Avşar Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülendi

Ayvalık'ta zeytin kırma paylaşımı ile gündeme gelen Hülya Avşar, Edremit Devlet Hastanesi'nde tanınmamak için maske takıp bere giyerek görüntülendi. Avşar'ın bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği iddia edildi.

Ayvalık'ta zeytin kırma paylaşımı ile gündeme gelen Hülya Avşar bugün Edremit Devlet Hastanesi'nde görüntülendi.

Hastane içinde tanınmamak için maske takıp bere giydiği dikkat çeken Avşar kızı geçmiş olsun diyen vatandaşa merhaba dedi. Avşar'ın yanında bulunan kişiler ise kameranın kapatılmasını isterken, Avşar'ın birinci katta bulunan genel cerrahi göğüs cerrahi servisinde yatan bir tanıdığını ziyaret için Ayvalık'tan geldiği iddia edildi. - BALIKESİR