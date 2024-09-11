Üye Girişi
Haberler

Hülya Avşar'dan Merve Taşkın'a: Kızlığını satmadın mı?

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hülya Avşar son programında fenomen Merve Taşkın'ı ağırladı. Avşar kızının sorduğu bir soru ise yine bomba etkisi yarattı. Avşar'ın 'Kızlığını satmadın mı?' sorusuna yanıt veren Taşkın'ın anlattıkları ise ağızları açık bıraktı.

Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan fenomen Merve Taşkın özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hülya Avşar'ın sorduğu sorularla konu derinleşti, Merve Taşkın'ın bekaretine kadar geldi. Tam o anda Avşar kızı, "Kızlığını satmadın mı?" diye sorunca Merve Taşkın'dan gelen açıklamalar ağızları açık bıraktı.

Hülya Avşar'dan Merve Taşkın'a: Kızlığını satmadın mı?

"BAKİRE OLUNCA DAHA ÇOK PARA VERİYORLAR"

Merve Taşkın'ın bir dönem yaptığı itiraftan yola çıkan Hülya Avşar'ın sorusu karşısında Merve Taşkın şunları söyledi:

Öyle bir teklif geldi bakire olunca daha çok para veriyorlar. Bunun için diktirenler ve bakire gibi taklit edenler de var. Zaten düşündüm çünkü hani normale göre daha yüksek bir miktardı o zamanlar için. Ondan sonra ilk teklif geldiğinde yaşlı biriydi ve ondan sonra yani yapamayacağımı söyledim, bir aracı vardı ona söyledim aslında kabul edilebilecek bir miktardı benim için ve birçok şeyi değiştirirdi daha rahat düzen kurardım. Çünkü daha yeni İstanbul'a gelmiştim.

Hülya Avşar'dan Merve Taşkın'a: Kızlığını satmadın mı?

"PARAYI İSTEMEDİ BENDE KALDI"

Şimdi normal biri olsa istemiyorum dersin ya da hani ne bileyim canın acırsa tepki gösterirsin bunda nasıl olacak kaba mı kibar mı falan korktuğum için yapamadım sonra başka bir teklif geldi. Ona tamam demiştim parayı da göndermişti daha benim yaşıtlarım, genç, yakışıklı, zengin bir erkek. Normalde de okey diyebileceğim biri ve para da göndermişti. Tatile gideriz otele işte 3-4 gün tatil yaparız falan. Sonra ben tarih yaklaştıkça yine korktum dedim ki kusura bakma. Parayı da istemedi bende kaldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Merve Taşkın'ın anlattıkları tepki çekti. Sosyal medyada yayınlanan röportajın, kullanıcılar tarafından "Bunun topluma faydası ne? Gençlere kötü örnek" gibi yorumlarla eleştirildiği görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Merve Taşkın Hülya Avşar Televizyon 3-sayfa Magazin

Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 267 kişinin ifadesi alındı, 22 şüpheli yarın mahkemede

Hesap günü geldi! 22 şüpheli yarın mahkemede

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500

Yorumlar (4)

ENSON:

Ahlak deninen bir şey kalmamış, RÜTÜK görev başına, bu tür kanallara en ağır cezalar verin, bunlar gençlerimize kötü örnek oluyorlar…

93
0
yanıtYanıtla
Kralçıplak:

Hülya’nın alt versiyonu ama sonuçta ikisi de aynı yolda

21
0
yanıtYanıtla
Bandorma:

Bu sosyal medyacı kızımızın geleceği çok parlak :)

13
1
yanıtYanıtla
mekanci1 genc:

Ne diyim cok sey var dicek ama susayim bari

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Yaşar Güler istifa etti mi, istifa edecek mi? Türkiye'de transfer sezonu ne zaman bitiyor? Halil İbrahim Ceyhan kimdir? Halil İbrahim Ceyhan kaç yaşında, nereli? Halil İbrahim Ceyhan hayatı ve biyografisi! Resmi kimlik belgeleri nelerdir? Vesna ne demek? Femboy ne demek? BitLocker nedir? Bugün Kuruluş Osman var mı, bu hafta Kuruluş Osman yok mu? Leyla dizisi Leyla kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Leyla geçekte kim, Leyla rolünü kim oynuyor? Leyla dizisi Nur kim? Leyla Hayat Aşk Adalet Nur geçekte kim, Nur rolünü kim oynuyor?
title