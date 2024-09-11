Hülya Avşar'dan Merve Taşkın'a: Kızlığını satmadın mı?

Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan fenomen Merve Taşkın özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hülya Avşar'ın sorduğu sorularla konu derinleşti, Merve Taşkın'ın bekaretine kadar geldi. Tam o anda Avşar kızı, "Kızlığını satmadın mı?" diye sorunca Merve Taşkın'dan gelen açıklamalar ağızları açık bıraktı.

"BAKİRE OLUNCA DAHA ÇOK PARA VERİYORLAR"

Merve Taşkın'ın bir dönem yaptığı itiraftan yola çıkan Hülya Avşar'ın sorusu karşısında Merve Taşkın şunları söyledi:

Öyle bir teklif geldi bakire olunca daha çok para veriyorlar. Bunun için diktirenler ve bakire gibi taklit edenler de var. Zaten düşündüm çünkü hani normale göre daha yüksek bir miktardı o zamanlar için. Ondan sonra ilk teklif geldiğinde yaşlı biriydi ve ondan sonra yani yapamayacağımı söyledim, bir aracı vardı ona söyledim aslında kabul edilebilecek bir miktardı benim için ve birçok şeyi değiştirirdi daha rahat düzen kurardım. Çünkü daha yeni İstanbul'a gelmiştim.

"PARAYI İSTEMEDİ BENDE KALDI"

Şimdi normal biri olsa istemiyorum dersin ya da hani ne bileyim canın acırsa tepki gösterirsin bunda nasıl olacak kaba mı kibar mı falan korktuğum için yapamadım sonra başka bir teklif geldi. Ona tamam demiştim parayı da göndermişti daha benim yaşıtlarım, genç, yakışıklı, zengin bir erkek. Normalde de okey diyebileceğim biri ve para da göndermişti. Tatile gideriz otele işte 3-4 gün tatil yaparız falan. Sonra ben tarih yaklaştıkça yine korktum dedim ki kusura bakma. Parayı da istemedi bende kaldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Merve Taşkın'ın anlattıkları tepki çekti. Sosyal medyada yayınlanan röportajın, kullanıcılar tarafından "Bunun topluma faydası ne? Gençlere kötü örnek" gibi yorumlarla eleştirildiği görüldü.