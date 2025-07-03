Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, özel hayatına ilişkin yaptığı "Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam" açıklamayla gündem oldu.

Türkiye'nin en bilindik isimlerinden Hülya Avşar, yaptığı açıklama ile gündem oldu. Özel hayatına ilişkin açıklama yapan Avşar, kendisinden daha az kazanan erkeklere saygı duymadığını belirterek gündeme damga vurdu.

"BENDEN DAHA AZ PARA KAZANAN ERKEĞE SAYGI DUYMAM"

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, özel hayatına ilişkin yaptığı açıklamada "Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Avşar'ın sözleri sosyal medyada gündem olurken; çok sayıda kullanıcı da Avşar'a tepki gösterdi. Avşar'ın sözleri "Kendine saygısı olanın saygısı kendine yeter, senin saygına ihtiyaç duymazlar" , "Konunun cinsiyet değil, para değil, karşımızdakinin insan olduğunu kabul etmeliyiz" , "Bir bitmediniz be, bir bitmediniz! 80'li yılların ünlüleri yasaklansın artık" gibi yorumlara neden oldu.