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Hülya Avşar... 'ARTIK EVLİLİĞE İHTİYACIM KALMADI!'

Magazin Haberleri

Hülya Avşar... 'ARTIK EVLİLİĞE İHTİYACIM KALMADI!'

Hülya Avşar, eski eşi çocuğunun babası Kaya Çilingiroğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Ensonhaber YouTube kanalında Magazin Müdürü İlker Koç'un sunduğu programa Kaya Çilingiroğlu konuk olmuştu.

Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar ve geçmiş yıllarda yaşanan Ferrari olayı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Hülya Avşar bu açıklamalar sonrası sessizliğini bozdu.

"O zaman çok koymuştu"

Önceki akşam Tarabya'daki bir mekandan çıkan Avşar, Feraye konusu hakkında konuştu.

Hülya Avşar, "O zaman çok koymuştu. Ama şimdi hepsine gülüyorum. Kaya zaten çapkın bir adamdı.

Ben aldatıldığımı dört sene sonra öğrendim." diyerek kahkaha attı.

Muhabirler "Kaya Bey 'Hülya'yla asla bir daha evlenmem' dedi. Siz ister miydiniz?" diye sordu.

"Evliliğe ihtiyacım yok"

Hülya Avşar, "Ne istiyorsa onu yapsın. Benim artık evliliğe ihtiyacım yok. Kaya'nın da yok.

Biz her şeyi yaptık. Evlendik, çocuğumuz oldu. Onun bir tane daha çocuğu oldu." diye cevap verdi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar İlker Koç YouTube Magazin Haberler

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