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Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir

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Dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen İnci Taneleri dizisi, payvon sahneleri ile yankı uyandırdı. Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, dizinin Ankara ve Ankara kültürünü yanlış yansıttığını belirterek, yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, başrollerini Hazar Ergüçlü'nün üstlendiği ve Dilber karakteriyle öne çıkan "İnci Taneleri" dizisinin kaldırılması için yapımcıya dava açacaklarını ve RTÜK'e başvuruda bulunduklarını açıkladı. Demir, dizinin Ankara kültürünü yanlış tanıttığını belirtti.

PAYVON SAHNELERİ İLE GÜNDEME GELDİ

Tanıtım videosunun yayınlandığı günden beri adından söz ettiren İnci Taneleri dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuldu. Dizideki pavyon sahneleri ve danslar ise büyük yankı uyandırdı. Bu durum ise bazı kesimlerin tepkisini çekti.

PAYVON SAHNELERİNİN KÖTÜ ÖRNEK OLDUĞUNU VURGULADILAR

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Genel Başkanı Şerafettin Demir, pavyon görüntüleriyle dizi reklamı yapıldığını, ana karakterin fragmanda giydiği elbisenin bir internet sitesine koyulduğunu ve aynı gün tükendiğini belirtti. "Pavyon dansları kursu" açılmasına da tepki gösteren Demir, bu durumun genç kızları özendirdiğini ve Ankara için bir utanç olduğunu vurguladı.

Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir

"YAYINDAN KALDIRILMASI İÇİN KANUNİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Durakmedya'ya konuşan ve dizinin yayından kaldırılması için harekete geçtiklerini belirten Demir, "Pavyon kültürü Ankara için övünülecek, ön plana çıkarılacak bir konu değildir. Hatta Ankara denilince akıllara pavyonun gelmesi bu başkentimiz Ankara için bir utançtır. Pavyonlar ahlaki düşüklüğün, kadın sömürüsünün, mafyalaşmanın, çürümüşlüğün merkezleridir. Dizilerle filmlerle ön plana çıkarıp allayıp pullayarak özendirecek başka şey bulamayan zihniyetler! Milli Mücadelenin merkezi olan Ankaramızın pavyon kültürü ile değil, bir ülkenin kurtuluşu ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli unsuru olan, Oğuz kültürünün bugünlere kadar gelmesine ve yaşanmasına vesile olan SEYMENLİK kültürü ile anılması için elimden geleni yapacağım. Dizinin yayından kaldırılması için kanuni haklarımızı arayacağım."

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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Yorumlar (24)

Mehmet Ben:

Böyle diziler istemiyoruz. Pavyon hayatını normalleştiriyorlar

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ekaf paseh:

normal zaten normal olmasa neden dükkanlar açık olsun

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Fatih :

ekaf paseh: müslüman değilsen normal.

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yanıt14
sade vatandaş:

bunlar özellikle gençlere kötü örnek oluyorlar televizyonda ne görüyorsan sokakta aynısı karşına çıkıyor geri kafalı değilim ama geniş biride olduğum söylenemez ahlakı zayıf insanlar tarafından ahlaki değerler ayaklar altına alınmak isteniyor

98
35
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ali ihsan çakır:

Kızıl Goncalar'ı neden yayından kaldırmıyorlar? Direkt ve alenen dine saldırı yapılıyor. Birkaç suistimalci tarikatı bahane edip içindeki dine karşı olan öfkelerini kusmak ve bunu rtük ün gözü önünde yapmak akıl alır şey değil.

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sade vatandaş:

islam dininde tarikat diye bir şey yok tarikatları eleştirmek dine laf etmek anlamına gelmez ..nerede tarikatlara laf etmeyin günaha girersiniz diye ayet ve hadis var ? ...ama Allaha eş koşanın İslamı kullanarak çıkar ve menfaat sağlayanın İslam dinine ait olmayan kural ve kaideleri İslam dinine aitmiş gibi göstermenin,kendini üstün bir varlık gibi gösterenin gideceği yeri gösteren çok ayet ve hadis var bilmem anladınmı

yanıt48
yanıt7
ayten sağdıç:

gerçekler neden işinize gelmiyor :D

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mahmut:

ayten sağdıç, gerçekler de travestiler genel evler bar da disko da olan bitenleri de gör o zaman kötü şeyleri ulu orta ve çocuklara örnek olacak şekilde yaymak mı gerek ?

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yanıt0
ARDE:

Ankara deyince aklıma gelenler....1-Başkent oluşu 2-Anıtkabir 3-Pavyonlar

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Sadi Ökten:

birde 5 milyon memur. BÜtün ülke bu 5 milyon memura çalışıyoruz.

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