Hugh Jackman ve eşi Deborra-lee Furness boşanıyor

Ünlü Avustralyalı aktör Hugh Jackman, 27 yıllık eşi Deborra-lee Furness ile boşanacaklarını duyurdu. Çift, dostane bir şekilde ayrıldıklarını ve bireysel gelişimlerini sürdürmek için bu kararı aldıklarını belirtti. Jackman, eşine olan sevgisini her fırsatta ifade etmişti.

X Men gibi film serileri dahil bir çok ilgi çeken filmde oynayan ünlü Avustralyalı aktör Hugh Jackman (54), 27 yıllık eşi Deborra-lee Furness (67) ile boşanacaklarını duyurdu. Jackman, oynadığı filmlerdeki başarısının yanı sıra eşine duyduğu sevgiyi her fırsatta ifade etmiş ve bu durum hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı.

Jackman ile Furness, ABD merkezli People dergisine gönderdikleri yazılı açıklamada dostane bir şekilde ayrıldıklarını belirtip 'bireysel gelişimi sürdürmek için ayrılmaya' karar verdiklerini duyurdu. Çiftin 23 ve 18 yaşlarında iki çocuğu bulunuyor.

1995'te bir dizi setinde tanışan Avustralyalı çift, aralarındaki yaş farkından dolayı hayranlarından sürekli olumlu ve olumsuz yorumlar almış ve Hugh Jackman her fırsatta eşini çok sevdiğini vurgulayan beyanlarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu geçen Nisan ayında evlilik yıldönümü sebebiyle sosyal medyadan eşi için "Seni çok seviyorum. Birlikte güzel bir aile yarattık. ve hayat. Kahkahan, ruhun, cömertliğin, mizahın, küstahlığın, cesaretin ve sadakatin benim için inanılmaz bir hediye" mesajını paylaşmıştı.

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