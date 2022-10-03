House of the Dragon... TARGARYEN HANEDANI SOYAĞACI!
Magazin Haberleri
House of the Dragon’ın 7. Bölümü bu hafta 2 Ekim’de HBO Max’de yayınlanacak. 6. Bölümde zaman sıçramasıyla birlikte artık Prenses Rhaenyra’nın ve Alicent Hightower için oyuncu değişiklikleri yapıldı.
House of the Dragon, George R. R. Martin'in Ateş ve Kan isimli 2018'de yayınlanan kitabından uyarlanıyor.
Game of the Thrones'dan yaklaşık iki yüzyıl öncesini anlatan House of the Dragon, Westeros'ta Targaryen hanedanının Demir Taht'ta hüküm sürdüğü dönemi anlatıyor.
Targaryen Soyağacı
House of the Dragon'ın 2. Sezonu şimdiden HBO'dan onay aldı.
Targaryen hanedanını daha ve Game of Thrones ile bağlantısını daha iyi anlamak adına ExpressVPN'in Targaryen soyağacını inceleyebilirsiniz.
House of the Dragon Oyuncular
Kral Viserys Targaryen - Paddy Considine
Prens Daemon Targaryen - Matt Smith
Prenses Rhaenyra Targaryen - Emma D'arcy
Kraliçe Alicent Hightower - Olivia Cooke
Lord Corlys Velaryon - Steve Toussaint
Prenses Rhaenys Targaryen - Eve Best
Mysaria - Sonoya Mizuno
Ser Criston Cole - Fabien Frankel