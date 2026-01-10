Haberler

Denizlili ünlü besteciden yürekleri ısıtacak yeni şarkı
Denizli'li ünlü besteci Hikmet Doruk'un sözü ve müziği kendisine ait 'Seninle biz ikimiz' şarkısı, romantik çiftler için bir hit adayı. TRT sanatçısı Alp Arslan'ın seslendirdiği şarkı, özel günlerde ilk dans müziği olarak öne çıkıyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizlili ünlü besteci Hikmet Doruk tarafından sözü ve müziği yapılan "Seninle biz ikimiz" adlı şarkı, sevgiyle birbirine bağlı çiftlerin favori şarkısı olmaya aday gösterildi.

Müzik otoriterlerince yaşayan en büyük Türk Sanat Müziği erkek seslerinden kabul edilen TRT sanatçısı Alp Arslan, romantik bir aşk şarkısıyla gönülleri fethetmeye hazırlanıyor. "Seninle biz ikimiz" adlı şarkı birbirlerine sevgi ve aşkla bağlı çiftlerin favori şarkısı olmaya aday olarak nitelendirildi. Özel günlerin ilk dans şarkısı olacak bu şarkının sözü ve müziği Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kumavşarı Mahallesi doğumlu olan ünlü besteci Hikmet Doruk tarafından hazırlandı.

Eseri ilk günden büyük beğeni toplayan sanatçı Alp Arslan, yapay zeka ile üretilen yeni şarkıları kokusuz yapay çiçeğe benzetti. Arslan, "Gelişen teknoloji ile müzik yapmak da çok kolay oldu. Tabi yapılana müzik derseniz. İnsan ruhunun verdiği duygudan uzak, içinde gerçek yaşanmışlık hissi olmayan mekanik tınıları müzik olarak tanımlamak ne kadar doğru olabilir ki? Mekanik ritimlere uydurulan sözler, bilgisayar destekli enstrümantal sesler. Bu tarz şarkılar gerçek duygulara sahip şarkıların değerini daha da artıracaktır" diye konuştu. - DENİZLİ

