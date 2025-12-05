Haberler

Helin Kandemir ve Celal Can Algül İkinci Kez Ayrıldı

Helin Kandemir ve Celal Can Algül İkinci Kez Ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Helin Kandemir ve Celal Can Algül, ikinci kez ayrılık kararı aldı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakması ve birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldırmaları, ayrılık iddialarını doğruladı. Kandemir ve Algül, mart ayında başlayan ilişkilerini kısa bir süre sonra sonlandırmıştı.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Sümbül' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Helin Kandemir ile Celal Can Algül, bir süre önce tekrar denemeye karar verdikleri ilişkilerini yeniden sonlandırdı.

Helin Kandemir ve Celal Can Algül İkinci Kez Ayrıldı

AŞK İKİNCİ KEZ KISA SÜRDÜ

Kandemir ve Algül'ün birlikteliği geçtiğimiz mart ayında başlamış, ancak çift kısa süre sonra yollarını ayırmıştı. Kandemir, ilk ayrılığın ardından yaptığı açıklamayla ilişkisinin bittiğini duyurmuştu.

Eylül ayında bir arkadaşlarının düğününde yeniden bir araya gelen ikili, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak barıştıklarını ortaya koymuştu. Ancak bu yakınlaşma uzun ömürlü olmadı.

Helin Kandemir ve Celal Can Algül İkinci Kez Ayrıldı

CELAL CAN ALGÜL KİMİNLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrılık haberlerinin ardından Celal Can Algül'ün, oyuncu Cansu Tuman ile Etiler'de bir mekandan kol kola çıkarken görüntülenmesi dikkat çekti. Flaşlar patlayınca şaşkınlık yaşayan Algül, Tuman'la ilgili "Sadece arkadaşım" açıklamasını yaptı.

Kandemir ve Algül cephesinden ayrılıkla ilgili başka bir açıklama yapılmazken, çiftin sessiz vedası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Helin Kandemir ve Celal Can Algül İkinci Kez Ayrıldı

Eylül Baysal
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Tü tü bi üzüldüm bi üzüldüm anlatamam herşeyden önceydi bunların boşanması yapacanız haberin taaaaa. bize ne kardeşim ne b. k yiyorlarsa.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Son düzlüğe girildi: Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin sistemi sil baştan değişiyor
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Aynı ayakkabının Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var

Türkiye ile Yunanistan'daki fiyatı arasında dağlar kadar fark var
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Gündem yaratacak iddia: Memura 30 bin TL'lik seyyanen zam teklifi geri çekildi

30 bin TL'lik sürpriz zam teklifi hesaba yatmadan iptal edildi
Suriye'de güvenlik güçleri ile terör örgütü SDG arasında çatışma

Sınır komşumuz karıştı! Keskin nişancılara İHA'lar karşılık verdi
Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar

Beren Saat'in cesur sahneleriyle gündeme gelen filmi için şok karar
11. Yargı Paketi komisyondan geçti! Terör, çocuk-kadın cinayeti suçlusuna tahliye yok

11. Yargı Paketi'nde değişiklik! Bu suçları işleyenlere tahliye yok
Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Benzin istasyonuna baltayla saldırdı, alev bir anda her yeri sardı

Baltayla istasyona saldırdı, alevler bir anda her yeri sardı
Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı

Yalan makinesine giren Doumbia'nın gerçek yaşı ağızları açık bıraktı
Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!

Gazze'ye teslim edilen cesetler hakkında İngiliz Basınından şok açıklama!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.