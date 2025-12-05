Helin Kandemir ve Celal Can Algül İkinci Kez Ayrıldı

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Sümbül' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Helin Kandemir ile Celal Can Algül, bir süre önce tekrar denemeye karar verdikleri ilişkilerini yeniden sonlandırdı.

AŞK İKİNCİ KEZ KISA SÜRDÜ

Kandemir ve Algül'ün birlikteliği geçtiğimiz mart ayında başlamış, ancak çift kısa süre sonra yollarını ayırmıştı. Kandemir, ilk ayrılığın ardından yaptığı açıklamayla ilişkisinin bittiğini duyurmuştu.

Eylül ayında bir arkadaşlarının düğününde yeniden bir araya gelen ikili, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak barıştıklarını ortaya koymuştu. Ancak bu yakınlaşma uzun ömürlü olmadı.

CELAL CAN ALGÜL KİMİNLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ayrılık haberlerinin ardından Celal Can Algül'ün, oyuncu Cansu Tuman ile Etiler'de bir mekandan kol kola çıkarken görüntülenmesi dikkat çekti. Flaşlar patlayınca şaşkınlık yaşayan Algül, Tuman'la ilgili "Sadece arkadaşım" açıklamasını yaptı.

Kandemir ve Algül cephesinden ayrılıkla ilgili başka bir açıklama yapılmazken, çiftin sessiz vedası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.