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İnci Taneleri'nin Dilber'inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim

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İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, yeni ilişkisi hakkında konuştu. Sokakta muhabirlere konuşan güzel azar Ergüçlü, evlilik sorusuna "Efe'yi çok seviyorum. 'Evet' derim" dedi.

'İnci Taneleri' dizisinde 'Dilber'i canlandıran Hazar Ergüçlü, hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alıyor. Bir yıldır Dj Artz lakabı ile tanınan Efe Çelik ile aşk yaşayan Ergüçlü, Instagram hesabından zaman zaman aşk pozları da paylaşıyor.

"MAŞALLAH DEYİN"

Hazar Ergüçlü son olarak sevgilisiyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkarırken, o anları video alıp "Maşallah deyin" notuyla yayınlamıştı.

"ÇOK SEVİYORUZ BİRBİRİMİZİ"

Önceki gün muhabirlerle sohbet eden Hazar Ergüçlü, "Evliliğe bakış açınız nasıl?" sorusuna "Evlilik doğru kişiyle kesinlikle olabilir gözüyle bakıyorum" diye cevap verdi.

"Efe Çelik doğru isim mi?" sorusuna da "Bence doğru" yanıtını verdi."Çok centilmen bir insan. Çok emek veriyoruz, çok seviyoruz birbirimizi. Birbirimize karşı çok özenli davranıyoruz" dedi.

İnci Taneleri'nin Dilber'inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

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v6 dan ))))

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