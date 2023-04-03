Hazal… SORUYOR; 'HABERİN VAR MI?'

Türk pop müziğinin kendine has yorumcusu ve güçlü seslerinden Hazal, ‘’Seni Seven Öldü (Haberin Var mı?) ‘’ şarkısıyla; aşka ve aşıklara sesindeki iddialı yorumuyla dokunuyor. Hazal’ın bu özgün şarkıdaki değişik yorumu bize; yaşanmış ve yaşanmakta olan, sevdaların ve yaşanılan aşların derinliğini, bir ayrılık şarkısıyla bizlere hatırlatıyor.

Hazal, hazırlık aşaması 3 ay süren çalışmasında; ayrılığın da aşka dair olduğunu, güçlü yorumuyla, kalbimizin derinliklerine dokunarak, dramatik bir yorumla bizleri başka bir aleme taşıyor…

1995 senesinden beri pop müzik dünyamızda sesi ve duruşuyla önemli bir yer kaplayan sanatçı, profesyonel müzik kariyerine, özgün bir eseri yorumlayarak, müziğin her alanında da yorum yapabilme yeteneğini "Seni Seven Öldü (Haberin Var mı?) " adlı özgün besteye yaptığı güçlü performansıyla ortaya koyuyor.

Yapımını, Haluk Özkan Projects şirketinin gerçekleştirdiği single çalışmasında; sözü ve müziği Hasan Hüseyin Demirel' e ait bestenin aranjesini Cem Tuncer yaptı. Single çalışmasının Prodüktörlüğünü Hüseyin Türkan, çalışmanın grafik tasarımı Almanya, Hannover'de, Tanju Duman Medya gerçekleştirirken, fotoğraflarını Abdullah Çavdar çekti.

Tüm Dünya dijital platformlarında yayınlanan çalışma, Hazal'ın yorumuyla; şimdiden büyük ilgi gördü.