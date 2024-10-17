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Hazal Kaya, oynadığı dizideki bekaret kontrolü krizini anlattı

Hazal Kaya, oynadığı dizideki bekaret kontrolü krizini anlattı
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Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına katılan Hazal Kaya, 'Adını Feriha Koydum' dizisinde oynamak istemediği 'bekaret kontrolü' sahnesiyle ilgili konuştu. Kaya, eski rol arkadaşı Ayşegül Çıdamlı'nın kendisini aşağılamaya çalıştığını söyledi.

Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un üstlendiği Mevzular Açık Mikrofon son yayınlanan bölümüne konuk olan isimlerden biri olan oyuncu Hazal Kaya, bir dönem oynadığı'Adını Feriha Koydum' dizisindeki bekaret kontrolü sahnesiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Rol arkadaşı Ayşegül Çıdamlı'nın yıllar önce kendisi hakkında yaptığı açıklamaları ve bekaret sahnesinin perde arkasını anlatan Hazal Kaya, şu ifadelere yer verdi: "Kıymete binmemin mimarı aslında beni aşağılamaya çalışan hemcinsim, bir rol arkadaşımdı. Rol arkadaşım 'Bekaret kontrolü sahnesi vardı oynamak istemedi' derken benim çok da akıllı bir kadın olmadığım, diziyi ciddiye aldığımı anlattığı bir hikayeydi bu.

Hazal Kaya, oynadığı dizideki bekaret kontrolü krizini anlattı

"FERİHA O SAHNEYİ YAŞASAYDI..."

Orada ben aslında şunu yapmaya çalışmıştım. Keşke o sahneyi çekseydik. Feriha karakteri neredeyse tecavüz kadar sert bir deneyim olan bu bekaret kontrolü sahnesini yaşasaydı ve biz o kızın ne kadar perişan olduğunu izleyebilseydik. Ama devamı öyle gelmiyordu sahnenin. Devamında sevgilisinin yanına gidiyordu. Ben de 'Bu kızın bedenine büyük bir şiddet uygulandı neden bunu anlatmıyoruz, anlatacaksak anlatalım. Anlatmıyorsak manitasının yanına gidecekse hiç çekmeyelim. Karşı çıksın devam edelim' demiştim."

Hazal Kaya, oynadığı dizideki bekaret kontrolü krizini anlattı

AYŞEGÜL ÇIDAMLI NE DEMİŞTİ?

'Adını Feriha Koydum' dizisinde 'Hatice Hala'yı canlandıran Ayşegül Çıdamlı katıldığı bir magazin programında Hazal Kaya'yla ilgili şunları söylemişti: "Hazal 'Bunu oynamam, kadın burada küçümseniyor' diye karşı çıktı. Hatta bana 'Ayşegül abla bekaret kontrolüne götürüyorlar, bu kadar olur mu?' diye karşı çıktı. Ben de ona 'Kızım bekaret kontrolüne gidecek olan sen değilsin ki, Feriha. Rolünle gerçeği karıştırma' dedim. Dinlemedi. O sahne her şeyin sonu oldu. Hazal bir daha toparlayamadı. Meğer annesi de Mor Çatı'nın kurucuları arasındaymış. Bu yüzden Hazal bekaret kontrolü sahnesine daha aşırı tepki göstermiş. Bir de arkadaşlarının çok dolduruşuna geldi. Onunla bu dizi yüzünden dalga geçiyorlarmış."

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Mevzular Açık Mikrofon Adını Feriha Koydum Oğuzhan Uğur Hazal Kaya Magazin Dizi

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Yorumlar (3)

Dvran 25:

Zaten bu diziler değil mi gençleri bozan dini imanı unutturan örf adet ahlak yapısını yıkanr rtürk iş yapsın biraz be

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1
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Naci Büyükkal:

Ayıp değil mi? Elalemin insanıyla öpüşmek? Ha tâbi ya Oyunculuk meslektir. Bu hareketi dışarıda tanımadığı yabancıya yapılsa, taciz diye çığlık atar.. Hepimiz Ahirette hesaba çekileceğimizi unutmamalıyız.

17
5
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FONCUSAVAR:

Eskiden TRT de salı günleri türk dizileri olurdu. hiç bir kez bile öpüşme sahnesi görmezdik bugün her dizi kucak kucağa pozisyonlar şapur şupur öpüşmeler genereye gidiyoruz biz bu laik sistemle?

1
4
yanıtYanıtla
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