Türk rock müziğinin efsanesi Teoman, katıldığı bir yayında "En çok nerede sevişmeyi seviyorsun?" sorusuna "Pratik olduğu için evde" cevabını verdi. Ünlü şarkıcının bu cevabı hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Hayranları artık Teoman'ı tanıyamıyor! 'En çok evde ilişkiye girmeyi seviyorum' sözleri ortalığı karıştırdı

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden olan Teoman, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "En çok nerede sevişmeyi seviyorsun?" sorusuna "Pratik olduğu için evde" cevabını verdi. Teoman'ın cevabı deyim yerindeyse sosyal medyayı birbirine kattı.

YANITIYLA DİLLERE DÜŞTÜ

Son dönemde açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü rockçı Teoman, geçtiğimiz günlerde bir podcast için verdiği röportajda verdiği yanıt ise sosyal medyanın diline düştü.

CİNSEL İLİŞKİ SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP BOMBA

Ünlü şarkıcı sunucunun "En çok nerede sevişmeyi seviyorsun?" sorusuna verdiği Pratik olduğu için evde. Ne nerede biliyorsun?" cevabını verdi. Ünlü şarkıcının bu cevabına hayranları yorum yağdırdı. Birçok kişi Teoman'ı artık tanıyamadıklarını dile getirip ünlü şarkıcının son dönemde yaptıklarını orta yaş krizine girdiğini ileri sürdü.