Hayatımın Neşesi'nde Bu Hafta Neler Olacak?

Yeni bölümde Serdar'ın Aylin'in videosunu sosyal medyada şikayet etmesi, aralarındaki ilişkiyi bir anda germeye yetiyor. Zeynep'in moralini düzeltmek için Neşe'nin sürprizi herkesi gülümsetirken, Emre'nin kaza geçirmesi ve tüm ailenin hastanede toplanması ile ortaya çıkan kaos, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Neşe'nin, tüm bu karmaşanın içerisinde sırlarının ortaya çıkmaması için verdiği çaba, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Öte yandan, Mehmet Bey'in doğum günü kutlaması beklentisi ve Saliha Hanım'ın hastanedeki estetik randevusu ile gelişen olaylar, aile büyüklerini de karmaşanın içine çekiyor. Mustafa'nın Sevda'yı yemeğe çağırmasıyla Neşe için her şeyin ortaya çıkma riski artıyor. Tüm bu komik ve heyecan dolu olayların nasıl sonuçlanacağı merak konusu.