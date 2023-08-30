Hayatımın Neşesi... AİLEDE NELER OLUYOR?

Aile komedisine taze bir soluk getirecek, başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Tolga Tekin’in yer aldığı yeni TV dizisi "Hayatımın Neşesi", 31 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de 9. bölümüyle TRT 1 ekranlarında...

Hayatımın Neşesi'nde bu hafta neler olacak?

Beklenmedik olayların yarattığı panik rüzgarıyla Şile'ye savrulan aile, bu defa da Emre için büyük bir endişeye kapılır. İstanbul'a hızla dönerlerken Neşe zihninde korku dolu hikayelerin pençesindedir.

Evde buldukları Emre'yle yaşadıkları sevinç kısa sürer; çünkü Emre bu ihmalin hesabını sormaya kararlıdır.

Serdar ve Aylin, aşk rüzgarlarıyla yeniden bir araya gelirken, Serdar'ın hayali olan kafe için hazırlıklar başlar. Ancak bu barış havası, Mustafa'nın eski dostunun beklenmedik ziyaretiyle biraz bulanıklaşır.

Neşe, Mustafa'yı liseden hatırladığı o sıcak pilav günü anılarıyla yeniden buluşturmayı planlarken, evde bir yandan da Saliha Hanım'ın yeni ve sıkı sağlık rejimiyle baş etmeye çalışmaktadırlar.

Acaba bu sağlık çılgınlığı aileyi bir arada tutabilecek mi? Yoksa Saliha'nın yeni diyeti, ailedeki herkesi birbirine düşman mı edecek?

Duyguların, anıların ve sürprizlerin iç içe geçtiği bu yeni bölümde, 'Hayatımın Neşesi' haftanın en çok izlenen dizisi olma unvanını korumak için sizi ekran başına davet ediyor! Bu hafta da kaçırmamanız gereken bir bölüm sizleri bekliyor.