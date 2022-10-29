Hastaneden taburcu olan Necati Şaşmaz'dan ilk paylaşım: Teşekkürler, geçmiş oldu

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle milyonlara ulaşan 50 yaşındaki Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz günlerde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 3 saat süren anjiyo operasyonu başarılı geçen oyuncu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu oldu.

"GEÇMİŞ OLDU, İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Sağlık durumuyla ilgili sevenlerini korkutan Necati Şaşmaz, Instagram hesabından ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımında bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür eden oyuncu, "Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler, geçmiş oldu. İşimizin başındayız" ifadelerini kullandı. Şaşmaz'ın paylaşımına takipçilerinden de "Geçmiş olsun" yorumları yağdı.

İlgili Haberler