Haberler

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ünlü isimlere yönelik uyuşturucu kapsamında gözaltına alınmış ve uyuşturucu testi vermişti. "Hayatımda sigara dahi kullanmadım" diyen Kaya'nın test sonucu negatif çıktı.

  • Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.
  • Adli Tıp Kurumu analizlerinde Kaya'nın vücudunda uyuşturucu veya uyarıcı madde izine rastlanmadı.
  • Kaya, gözaltı sürecinin ardından adli tıp test sonuçlarının negatif olacağını ve masumiyetinin tescil edileceğini ifade etmişti.

İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan komedyen Hasan Can Kaya'nın test sonucu negatif çıktı. Kaya'nın gözaltı sürecinin ardından yaptığı "Masumiyetim tescil edilecek" açıklaması, resmi raporla doğrulandı.

UYUŞTURUCU MADDE İZİNE RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan detaylı laboratuvar analizleri sonucunda, Hasan Can Kaya'dan alınan numunelerin negatif çıktığı açıklandı. Raporda, ünlü komedyenin vücudunda herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde izine rastlanmadığı resmen belgelendi.

"EMİNİM" DEMİŞTİ

Serbest bırakıldıktan sonra kamuoyuna açıklama yapan Kaya, "Hayatımda sigara dahi kullanmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaya şu ifadeleri kullanmıştı: "Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum."

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni tarife
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

adsmın sıfatında meymenet yok.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

sen nesin acaba dlyrk herkesi Allah yarattı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıLeven Ergün:

BUNUN GIBI MILYONLARCA PSİLİK VAR

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıHikmet ELKATMIŞ:

Kişilik ve İnsanlık sonucun NEGATİF

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

510 kişi PFDK'de! Aralarında G.Saray ve Fener'den de isimler var
Gelin'in erkek kardeşi, damadın ailesine 24 ayar altın külçe dağıttı

Gelinin erkek kardeşinden damadın ailesine inanılmaz hediye
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

İngiltere'de keyfi yerinde! Paylaşımı çok konuşuldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
TFF, 510 kişiyi PFDK'ye sevk etti! Aralarında Galatasaraylı ve Fenerbahçeli bir isim de var

510 kişi PFDK'de! Aralarında G.Saray ve Fener'den de isimler var
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış