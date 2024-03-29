Hasan Can Kaya'nın Aşk Hayatıyla İlgili Açıklama

Konuşanlar programıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya'nın özel hayatı çok merak ediliyor.

Ünlü komedyen, paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor. Kaya, bu kez aşk hayatıyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtla gündeme geldi. Snobmagazin'in haberine göre, Kaya'ya 'Hayranınızla birlikte olur musunuz?' sorusu soruldu.

Komedyen soruya şöyle cevap verdi:

"Hayranımla birlikte olurum"

"Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum."