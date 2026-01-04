Haberler

Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

Güncelleme:
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, bir programda kariyerindeki en büyük pişmanlığını paylaştı. Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde büyük başarı elde eden 'Kuru Otlar Üstüne' filmi için başrol teklifi aldığını belirtti. Ancak Kaya, çekimlerin Erzurum'da yapılacağı bir dönemde yoğunluğu nedeniyle bu teklifi reddetti. Bu kararını hayatının hatası olarak nitelendiren Kaya, kariyerindeki en büyük pişmanlığını yaşadığını dile getirdi.

  • Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde başarılı olan 'Kuru Otlar Üstüne' filmi için başrol teklifini reddetti.
  • Hasan Can Kaya, Erzurum'da çekilecek olan film teklifini yoğunluğu nedeniyle kabul etmedi.
  • Hasan Can Kaya, bu teklifi reddetmeyi kariyerindeki en büyük pişmanlığı olarak nitelendirdi.

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, katıldığı bir programda kariyerine dair dikkat çeken bir pişmanlığını paylaştı.

HASAN CAN KAYA, NURİ BİLGE CEYLAN'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞ

Kaya, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dan, Cannes Film Festivali'nde büyük başarı elde eden "Kuru Otlar Üstüne" filmi için başrol teklifi aldığını açıkladı. Çekimlerin Erzurum'da yapılacağını belirten ünlü isim, o dönemki yoğunluğu nedeniyle teklifi reddettiğini dile getirdi.

"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

Bu kararı hayatının hatası olarak nitelendiren Kaya, "Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım oldu" diyerek üzüntüsünü ifade etti.

