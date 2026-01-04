Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, katıldığı bir programda kariyerine dair dikkat çeken bir pişmanlığını paylaştı.

HASAN CAN KAYA, NURİ BİLGE CEYLAN'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞ

Kaya, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dan, Cannes Film Festivali'nde büyük başarı elde eden "Kuru Otlar Üstüne" filmi için başrol teklifi aldığını açıkladı. Çekimlerin Erzurum'da yapılacağını belirten ünlü isim, o dönemki yoğunluğu nedeniyle teklifi reddettiğini dile getirdi.

"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM"

Bu kararı hayatının hatası olarak nitelendiren Kaya, "Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım oldu" diyerek üzüntüsünü ifade etti.