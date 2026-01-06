Hasan Can Kaya'dan itiraf: En büyük pişmanlığım Nuri Bilge Ceylan

"Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya, programında samimi itiraflarda bulundu. Kaya, kariyerindeki en büyük pişmanlığını ilk kez bu kadar açık dile getirerek, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dan aldığı başrol teklifini kabul etmediğini açıkladı.

"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BU OLDU"

Hasan Can Kaya, o dönem yaşadığı yoğun tempo nedeniyle teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirtti. Kaya, süreci şu sözlerle anlattı:

"O dönemde hem dizi hem turne hem de Konuşanlar programının çekimi devam ediyordu. Erzurum'da aralık ayında çekecekti ve bu yoğunluk sebebiyle gidememiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu. Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim."

"TEKRAR TEKLİF GELİRSE HEMEN GİDERİM"

Açıklamalarının devamında Hasan Can Kaya'ya "Tekrar teklif gelirse oynar mısın?" sorusu yöneltildi. Kaya ise bu soruya net bir yanıt vererek, yeniden bir teklif gelmesi halinde tereddüt etmeyeceğini söyledi.

"Hemen giderim. Nuri Abi buradayım" diyerek Nuri Bilge Ceylan'a seslenen Kaya'nın sözleri sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.