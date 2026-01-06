Haberler

Hasan Can Kaya'dan itiraf: En büyük pişmanlığım Nuri Bilge Ceylan

Hasan Can Kaya'dan itiraf: En büyük pişmanlığım Nuri Bilge Ceylan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Konuşanlar" programıyla geniş kitlelere ulaşan komedyen Hasan Can Kaya, katıldığı programda kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaya, en büyük pişmanlığının Nuri Bilge Ceylan'dan aldığı başrol teklifini reddetmek olduğunu söyledi.

  • Hasan Can Kaya, Nuri Bilge Ceylan'dan aldığı başrol teklifini kabul etmediğini açıkladı.
  • Hasan Can Kaya, yoğun tempo nedeniyle teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirtti.
  • Hasan Can Kaya, yeniden teklif gelmesi halinde tereddüt etmeyeceğini söyledi.

"Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya, programında samimi itiraflarda bulundu. Kaya, kariyerindeki en büyük pişmanlığını ilk kez bu kadar açık dile getirerek, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dan aldığı başrol teklifini kabul etmediğini açıkladı.

"KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM BU OLDU"

Hasan Can Kaya, o dönem yaşadığı yoğun tempo nedeniyle teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirtti. Kaya, süreci şu sözlerle anlattı:

"O dönemde hem dizi hem turne hem de Konuşanlar programının çekimi devam ediyordu. Erzurum'da aralık ayında çekecekti ve bu yoğunluk sebebiyle gidememiştim. Kariyerimdeki en büyük pişmanlığım bu oldu. Keşke gitseydim; diziyi ve turneyi iptal etseydim."

"TEKRAR TEKLİF GELİRSE HEMEN GİDERİM"

Açıklamalarının devamında Hasan Can Kaya'ya "Tekrar teklif gelirse oynar mısın?" sorusu yöneltildi. Kaya ise bu soruya net bir yanıt vererek, yeniden bir teklif gelmesi halinde tereddüt etmeyeceğini söyledi.

"Hemen giderim. Nuri Abi buradayım" diyerek Nuri Bilge Ceylan'a seslenen Kaya'nın sözleri sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti