Haberler

Harbiye öncesi disiplin! Zeynep Bastık'ın sahne hazırlığını sevgilisi açıkladı

Harbiye öncesi disiplin! Zeynep Bastık'ın sahne hazırlığını sevgilisi açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava'daki akustik konserinde performansıyla büyülerken, sevgilisi Serkay Tütüncü'nün sürprizi geceye damga vurdu. Elinde çiçeklerle gelen Tütüncü, "Zeynep her Harbiye öncesi iki hafta karbonhidrat diyeti yapıyor, notta 'yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum' yazdım" dedi.

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra sahne enerjisi, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Akustik performans konseptiyle hayranlarının karşısına çıkan Bastık, güçlü sesi ve samimi sahne enerjisiyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Harbiye öncesi disiplin! Zeynep Bastık'ın sahne hazırlığını sevgilisi açıkladı

"İKİ HAFTA KARBONHİDRAT DİYETİ YAPIYOR"

Konser alanına elinde çiçeklerle gelen Serkay Tütüncü, sevgilisine moral veren notuyla dikkat çekti. Gazetecilerin "Notta ne yazıyordu?" sorusuna gülümseyerek şu yanıtı verdi, "Zeynep her Harbiye konseri öncesi iki hafta karbonhidrat diyeti yapıyor. Notta 'Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum' yazdım." Tütüncü, konser öncesinde de Bastık'a övgüler yağdırarak, "Onun akustik performanslarını çok beğeniyorum. Bu konser için çok emek verdi, ben de en az onun kadar heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Daha önce sosyal medyada 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık son konserinde de '2025 Kayısı Güzeli' seçilmişti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti

MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Eurovision'da krizi! Ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz

Eurovision'da ev sahibi ülke resti çekti: İsrail yoksa biz de yokuz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti

Trump ülkeyi gözüne kestirdi! ABD ordusundan ölümcül saldırı
Türk isimleri popülerleşti, Fransızlar bebeklerine bu ismi vermeye başladı

Fransızlar bebeklerine artık bu Türk ismini veriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.