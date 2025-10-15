Harbiye öncesi disiplin! Zeynep Bastık'ın sahne hazırlığını sevgilisi açıkladı

Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra sahne enerjisi, tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Zeynep Bastık, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Akustik performans konseptiyle hayranlarının karşısına çıkan Bastık, güçlü sesi ve samimi sahne enerjisiyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

"İKİ HAFTA KARBONHİDRAT DİYETİ YAPIYOR"

Konser alanına elinde çiçeklerle gelen Serkay Tütüncü, sevgilisine moral veren notuyla dikkat çekti. Gazetecilerin "Notta ne yazıyordu?" sorusuna gülümseyerek şu yanıtı verdi, "Zeynep her Harbiye konseri öncesi iki hafta karbonhidrat diyeti yapıyor. Notta 'Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum' yazdım." Tütüncü, konser öncesinde de Bastık'a övgüler yağdırarak, "Onun akustik performanslarını çok beğeniyorum. Bu konser için çok emek verdi, ben de en az onun kadar heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Daha önce sosyal medyada 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık son konserinde de '2025 Kayısı Güzeli' seçilmişti.