Hande Yener, 'Çıplaklardan rahatsızız' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hande Yener, kadınların çıplaklığından rahatsız olan bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"KADINLARDAN DEĞİL, ÇIPLAKLARDAN RAHATSIZIZ"

Bir sosyal medya kullanıcısı X hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temek akli melekeler yeterlidir" ifadelerine yer verdi.

"İRAN'A GİT, ORADA YAŞA"

Bu yoruma yanıt veren ünlü şarkıcı ise "Allah Allah! İran'a git, orada yaşa! Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte Hande Yener'in o cevabı;