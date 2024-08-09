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Hande Yener, "Çıplaklardan rahatsızız" diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa

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Türk pop müziği dünyasının sevilen isimlerinden olan Hande Yener, sosyal medya hesabından "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temek akli melekeler yeterlidir" diyen kişiye verdiği yanıtla gündem oldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hande Yener, kadınların çıplaklığından rahatsız olan bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"KADINLARDAN DEĞİL, ÇIPLAKLARDAN RAHATSIZIZ"

Bir sosyal medya kullanıcısı X hesabından yaptığı paylaşımda "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temek akli melekeler yeterlidir" ifadelerine yer verdi.

Hande Yener, 'Çıplaklardan rahatsızız' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa

"İRAN'A GİT, ORADA YAŞA"

Bu yoruma yanıt veren ünlü şarkıcı ise "Allah Allah! İran'a git, orada yaşa! Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hala açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte Hande Yener'in o cevabı;

Hande Yener, 'Çıplaklardan rahatsızız' diyen kişiye patladı: İran'a git, orada yaşa

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Sosyal Medya Hande Yener Hande Yener İran Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (10)

Gökhan Gülmez:

sen de Tayland a git orda heryer senden. rahat edersin

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Özgür Sevindik:

Bunu sanatçi bildiğin ortalık scd

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Alp ALGAN:

Hande hanım boş yapmış. Herkes özgür olabilir. Ama İran ne alaka. O zaman o adamlar da size Avrupaya gidin desin. Tek eşlilik, kılık kıyafette edebe göre giyinmek Türkler Müslüman değilken Türklerde vardı. İnsanî çerçevede çıplaklığa düşecek kadar açık giyinmemek nazarıyla herkes özgür giyinebilir. Bazıları çok abartıyor ve iç kıyafeti ile çıkıyor sanki... Kültürümüzü koruyalım....

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Hayrullah Karakuş:

Boş yapmış

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Wingchun07 null:

ağzına sağlık hande

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Banu Çelik:

Türk halki için aziz nesin çok doğru söylemiş. Arkandayiz Hande

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Perwer:

Bu kişi sanatçı değil, şarkıcıdır. Ama ne olursa olsun altını serinletmek lazım. Bu ve gibileri varken İrana gitmiyoruz. anlayan anlar

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Mhmt xxx:

Bu gibilerin ağzında neden hep İran'a git kelimesi var?handecik artık İran'da neredeyse laikliğe geçti ora olamaz artık lugatınızdan çıkarın .

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Ahmet AKGÜL:

Türk, islamsız olmaz. olsa olsa gavur olur

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