Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu Hakan Sabancı ile yollarını ayırmasının ardından bu kez de İngilizce konuşmasıyla gündeme geldi. Erçel'in, yüzü olduğu İtalyan takı markasının Çırağan Sarayı'ndaki etkinliğinde yaptığı kısa konuşma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erçel'e gelen tepkilere Pınar Altuğ'dan yanıt geldi.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Etkinlikte İngilizce olarak "hoş geldiniz" konuşması yapan Erçel'in performansı sosyal medyada tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar oyuncunun yıllardır aldığı İngilizce derslerine rağmen yeterli gelişim gösteremediğini öne sürerken, bazıları ise özgüvenini ve zarafetini övdü.

Güzel Sanatlar mezunu olan Hande Erçel'in, Türkiye'nin dokuma sanatını marka elçisi olarak dünyaya tanıtması daha önce büyük beğeni toplarken, bu kez İngilizce telaffuzu üzerinden eleştirilmesi dikkat çekti.

PINAR ALTUĞ'DAN DESTEK MESAJI

Sosyal medyada yapılan yorumlara Pınar Altuğ da sessiz kalmadı.

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, Erçel'e yöneltilen eleştirilere şu sözlerle tepki gösterdi, "Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceği ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?"