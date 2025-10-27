Haberler

Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi
Güncelleme:
Hande Erçel, Çırağan Sarayı'nda yüzü olduğu İtalyan takı markasının etkinliğinde yaptığı İngilizce konuşmayla sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar oyuncunun İngilizcesini yetersiz bulurken, kimileri ise özgüvenini ve duruşunu övdü. Erçel'e gelen eleştirilere sessiz kalmayan Pınar Altuğ, "Hem güzel, hem başarılı, hem çalışkan ama her yaptığına zorbalık bulunuyor" diyerek destek verdi.

  • Hande Erçel'in İngilizce konuşması sosyal medyada tartışma yarattı.
  • Pınar Altuğ, Hande Erçel'e yöneltilen eleştirilere tepki gösterdi.
  • Hande Erçel, Türkiye'nin dokuma sanatını dünyaya tanıtan marka elçisi olarak görev yapıyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu Hakan Sabancı ile yollarını ayırmasının ardından bu kez de İngilizce konuşmasıyla gündeme geldi. Erçel'in, yüzü olduğu İtalyan takı markasının Çırağan Sarayı'ndaki etkinliğinde yaptığı kısa konuşma sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Erçel'e gelen tepkilere Pınar Altuğ'dan yanıt geldi.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Etkinlikte İngilizce olarak "hoş geldiniz" konuşması yapan Erçel'in performansı sosyal medyada tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar oyuncunun yıllardır aldığı İngilizce derslerine rağmen yeterli gelişim gösteremediğini öne sürerken, bazıları ise özgüvenini ve zarafetini övdü.

Güzel Sanatlar mezunu olan Hande Erçel'in, Türkiye'nin dokuma sanatını marka elçisi olarak dünyaya tanıtması daha önce büyük beğeni toplarken, bu kez İngilizce telaffuzu üzerinden eleştirilmesi dikkat çekti.

PINAR ALTUĞ'DAN DESTEK MESAJI

Sosyal medyada yapılan yorumlara Pınar Altuğ da sessiz kalmadı.

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, Erçel'e yöneltilen eleştirilere şu sözlerle tepki gösterdi, "Hem çok güzel, hem başarılı, hem de çalışkan. Çok güzel işlere imza atıyor ama nedense her yaptığına zorbalayacak bir şey bulunuyor. Hadi beğeni göreceği ama insanın İngilizcesinin aksanını eleştirmek? Biraz herkes kendine mi baksa?"

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSadık:

Iki Ataist birbirlerini destekliyor

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOsman Altunok:

Allah akil versin sana. Ateist olmalari beni seni ilgilendirmez ama durust olmalari ilgilendir. Bizi yonetenler sozde musluman ama yemedikleri halt yok. Keske iktidara gelenler ateist va durust olsalardi ne guzel olurdu.

yanıt5
yanıt2
Haber Yorumlarıoy7356:

neresi güzel

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Kadın yada erkekler neden kendi cinslerine kökü körüne destek verir ki , adalet duygusu olan gerçeği savunur

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
