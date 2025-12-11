Haberler

Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki bir yapımcıyla aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Hande Erçel'in sevgilisinin kim olduğu öğrenildi. Erçel'in, OGM Pictures'ın sahibi Onur Güvenatam ile bir aydır Londra'da kaldığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında magazin gündemini sarsan yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. 45 yaşındaki bir yapımcıyla birliktelik yaşadığı konuşulan Erçel'in, bu gizemli isminin kim olduğu öğrenildi.

"ERÇEL'İN YENİ SEVGİLİSİ ONUR GÜVENATAM" İDDİASI

İddialara göre, Erçel'in yeni sevgilisi başarılı yapım şirketi OGM Pictures'ın kurucusu ve sahibi Onur Güvenatam. Magazin kulislerinde konuşulan bu birlikteliğin bir aydır devam ettiği belirtiliyor. Hande Erçel ve Onur Güvenatam'ın ilişkilerini gözlerden uzak yaşadıkları öne sürülüyor. İkilinin son bir aydır Londra'da birlikte vakit geçirdiği ve ilişkilerini burada sürdürdüğü iddialar arasında.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / Magazin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
