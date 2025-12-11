Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel hakkında magazin gündemini sarsan yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. 45 yaşındaki bir yapımcıyla birliktelik yaşadığı konuşulan Erçel'in, bu gizemli isminin kim olduğu öğrenildi.

"ERÇEL'İN YENİ SEVGİLİSİ ONUR GÜVENATAM" İDDİASI

İddialara göre, Erçel'in yeni sevgilisi başarılı yapım şirketi OGM Pictures'ın kurucusu ve sahibi Onur Güvenatam. Magazin kulislerinde konuşulan bu birlikteliğin bir aydır devam ettiği belirtiliyor. Hande Erçel ve Onur Güvenatam'ın ilişkilerini gözlerden uzak yaşadıkları öne sürülüyor. İkilinin son bir aydır Londra'da birlikte vakit geçirdiği ve ilişkilerini burada sürdürdüğü iddialar arasında.