Hamilelik Pozu Sosyal Medyayı Salladı

İkinci bebeği için gün sayan Sinem Kobal, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı karnı fotoğraflarla kutladı.

İkinci bebeğine hamile Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz geldi. 2'inci kez kız annesi olmak için gün sayan Kobal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraflara yorum yağdı.

Kobal'ın bu pozları binlerce beğeni alırken birçok takipçisi de "Maşallah" yazmayı unutmadı.

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