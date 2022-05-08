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Hamilelik Pozu Sosyal Medyayı Salladı

Snob Magazin - Magazin
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Hamilelik Pozu Sosyal Medyayı Salladı

İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun Anneler Günü'ndeki bu pozlarına yorum yağdı.

İkinci bebeği için gün sayan Sinem Kobal, 'Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladığı karnı fotoğraflarla kutladı.

İkinci bebeğine hamile Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz geldi. 2'inci kez kız annesi olmak için gün sayan Kobal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraflara yorum yağdı.

Kobal'ın bu pozları binlerce beğeni alırken birçok takipçisi de "Maşallah" yazmayı unutmadı.

Snob Magazin / Magazin

Anneler Günü, Sinem Kobal, Medya, Magazin, Haberler

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