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Hamdi Alkan 'Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor! İşte rolü

Hamdi Alkan 'Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor! İşte rolü
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Ünlü oyuncu Hamdi Alkan, fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor. Alkan dizide İlhami'nin babası "Ulvi" karakterine hayat verecek. Ulvi'nin gelişi Nursema, Firaz ve İlhami arasındaki aşk üçgeninde ortalığı iyice kızıştıracak.

Hikayesi ve entrikalarla dolu olaylarıyla her cuma izleyicileri ekran başına toplayan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda hikayenin seyrini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. Ketche ve Eylem Oğuz'un yönettiği diziye usta oyuncu konuk olacak.

HAMDİ ALKAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan diziye konuk olacak. İlhami'nin babası "Ulvi" karakterine hayat verecek olan Alkan, oğlunun kendisinden yardım istemesi üzerine hikayeye dahil olacak. Firaz'ın Nursema'ya, Nursema'nın İhami'ye aşık olduğu üçgende Ulvi'nin gelişi ortalığı daha da kızıştıracak.

Hamdi Alkan 'Kızılcık Şerbeti'ne konuk oluyor! İşte rolü

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Abdullah ve Işıl'ın bir yandan patron çalışan ilişkisi sürerken bir yandan da dostlukları perçinleniyordur. Asude'nin şirketteki ağırlığı günden güne iyice hissedilmektedir. Asude hayatından memnundur. Ancak Firaz'ın Nursema'ya ilgisi olduğunu duyunca küplere biner. Firaz hislerini annesine açtığında çoktan pişman olmuştur bile. Nilay hızlıca iyileşmektedir, annesine karşı hala kırgın ve soğuk olsa da böbreğinin birini vererek onu iyileştirmek ister. Hasta olduğunu düşünerek doktora giden Kıvılcım'ı çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Nursema, İlhami'ye açılacak ancak ondan karşılık alamayarak üzülecektir. Tüm bu gerilimler içindeki Nursema'nın Pembe ile arası da açılır. Ancak Pembe'nin İlhami'ye giderek hesap sorması işi iyice çığrından çıkaracaktır.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

hamdi kimi düdükleyecek acaba dizide? baldız, kaynana, üvey anne karakterleri ile yaşanan iğrenç ilişkiler dizide rutin çünkü.

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