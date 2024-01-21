Hamak yogası yapan Tuvana Türkay'dan zor hareket! Baş aşağı şekilden şekle girdi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, yoga yaptığı anları yayınladı. Hamak yogası yapan oyuncu, baş aşağı dakikalarca sallanarak şekilden şekle girdi.
Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan oyuncu Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı. Dakikalarca baş aşağı sallanan güzel oyuncunun paylaşımı beğeni topladı.
DAKİKALARCA BAŞ AŞAĞI SALLANDI
Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Victoria karakterini canlandıran Tuvana Türkay formunu yogaya borçlu olduğunu gözler önüne serdi. Güzel oyuncu hamak yogasında en zor hareketleri başarıyla yaptı. Dakikalarca baş aşağı sallanan güzel oyuncu şekilden şekle girdi.