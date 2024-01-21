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Hamak yogası yapan Tuvana Türkay'dan zor hareket! Baş aşağı şekilden şekle girdi

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Güzel oyuncu Tuvana Türkay, yoga yaptığı anları yayınladı. Hamak yogası yapan oyuncu, baş aşağı dakikalarca sallanarak şekilden şekle girdi.

Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan oyuncu Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı. Dakikalarca baş aşağı sallanan güzel oyuncunun paylaşımı beğeni topladı.

DAKİKALARCA BAŞ AŞAĞI SALLANDI

Şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Victoria karakterini canlandıran Tuvana Türkay formunu yogaya borçlu olduğunu gözler önüne serdi. Güzel oyuncu hamak yogasında en zor hareketleri başarıyla yaptı. Dakikalarca baş aşağı sallanan güzel oyuncu şekilden şekle girdi.

Hamak yogası yapan Tuvana Türkay'dan zor hareket! Baş aşağı şekilden şekle girdi

Hamak yogası yapan Tuvana Türkay'dan zor hareket! Baş aşağı şekilden şekle girdi

Hamak yogası yapan Tuvana Türkay'dan zor hareket! Baş aşağı şekilden şekle girdi

Hamak yogası yapan Tuvana Türkay'dan zor hareket! Baş aşağı şekilden şekle girdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Magazin

Tuvana Türkay Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Gamer Amca Tv:

babasi , amcasi , dayisi , dedesi , erkek kardesi bu gururla nasıl yasarlar artık ayakları yere basmaz ..

12
4
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Bursaspor Teksas:

Estetik harikası Tuvana ??

7
3
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