Üye Girişi
Haberi Paylaş

Haluk Levent: Ahbap'ı iki bağımsız firma denetleyecek

Magazin Haberleri

10 ili vuran deprem sonrası birçok kişi bağışlarını sanatçı Haluk Levent'in kurucusu Ahbap Derneği üzerinden yapıyor. Dayanışma ve paylaşım platformu Ahbap depremin ilk gününden itibaren yardım organizasyonlarını sürdürürken, Haluk Levent yaptığı paylaşımla derneğin iki bağımsız firma tarafından denetleneceğini bildirdi.

Türkiye yaşana iki büyük depremde hayatını kaybeden binlerce insanımıza ağlarken, ilk günden itibaren Ahbap Derneği ile afet bölgelerine giden Haluk Levent depremzedeler için yardım organizasyonlarını sürdürüyor.

İKİ BAĞIMSIZ FİRMA DENETLEYECEK

Haluk Levent, her tür desteği 'şeffaflık' doğrultusunda Twitter hesabı üzerinden paylaşıyor. Şimdi de Levent, derneğin iki bağımsız firma tarafından denetleneceğini bildirdi.

Haluk Levent: Ahbap'ı iki bağımsız firma denetleyecek

"FİRMA İSİMLERİNİ SALI GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIM"

Levent "Biri uluslararası bağımsız denetim firması biri yerli denetim firması olmak üzere 2 bakımsız denetçi firma ile sözleşme imzalıyoruz. Bütün satın almaları başından sonuna kadar denetlemelerini istedim. Firma isimlerini Salı günü açıklayacağım. Bilginize" açıklamasını yaptı.

Haluk Levent: Ahbap'ı iki bağımsız firma denetleyecek

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Kahramanmaraş Depremi Haluk Levent Ahbap Magazin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title